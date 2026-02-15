🎥 "Il y a des limites" : Ivan Leko a bousculé... son propre joueur

Le Club de Bruges a remporté le derby brugeois contre le Cercle 2-1, mais ce n'est pas ça que les spectateurs ont retenu.

C'était une image assez forte et marquante : Ivan Leko a bousculé son propre joueur, Shandre Campbell. Il l'a repoussé à la 96e minute sur le terrain avec énormément de cran et de passion.

Aster Nzeyimana, commentateur flamand, a réagi aux images : "Oh là là, c'est quoi ça ?", s'est-il exclamé. Franky Van der Elst a vu la scène en direct sur DAZN, mais sa réaction était nettement moins enthousiaste.

😅 | Ivan Leko is een coach met temperament! 💢 #CERCLU pic.twitter.com/7WviEWomk5 — DAZN België (@DAZN_BENL) February 15, 2026

"De la passion ? Mouais, il y a des limites", a lâché l'icône du Club de Bruges. "On peut s'y prendre autrement. En tant que joueur, je ne serais pas ravi de ça, mais c'est juste mon avis."

Ivan Leko a réagi à l'incident après le match contre le Cercle. "Oh, ce n'était pas une si grosse bousculade, non ? Il doit être content de pouvoir monter au jeu dans un derby et de gratter des minutes."



Et le coach des Blauw en Zwart a continué sur sa lancée. "Ça fait partie de l'apprentissage et ça fera de lui un meilleur joueur. Dans une équipe comme Bruges, il faut savoir défendre et Shandre Campbell doit l'apprendre, même s'il est fait pour attaquer."