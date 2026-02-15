Réaction "On est déçus" : les mots de Denis Ayensa après le partage du Standard contre l'Union SG

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus depuis Sclessin
"On est déçus" : les mots de Denis Ayensa après le partage du Standard contre l'Union SG
Photo: © photonews

Denis Ayensa s'est exprimé à notre micro après le partage du Standard de Liège contre l'Union Saint-Gilloise (1-1). Le Liégeois, buteur sur le premier but, est déçu de ne pas avoir pris les trois points.

Le Standard, qui menait 1-0 en première période, a vu l'Union Saint-Gilloise égaliser à environ un quart d'heure du terme. De quoi frustrer Denis Ayensa ? "Évidemment, quand on regarde le résultat, c’est difficile, parce qu’on a mené pendant la majeure partie du match et on a eu des occasions. J’ai eu l’occasion de marquer le deuxième but. À la fin, on est donc déçus.

Mais on est déçus de faire match nul contre probablement la meilleure équipe du championnat. Après un très mauvais match la semaine dernière, je pense qu’on a apporté la bonne réponse aujourd’hui." 

Le Standard a été privé de Teddy Teuma pour cette rencontre, ce que Denis Ayensa a tenu à souligner : "Il s’est blessé hier. Les choses ne tournent pas vraiment en notre faveur pour le moment, mais on essaie de donner le maximum sur le terrain et je pense que l’équipe a fait un grand match. Il faut être honnête : le but qu’ils marquent, c’est entre trois jambes, poteau rentrant… C’était un match tendu et, au final, je pense qu’on peut être satisfaits d’un point contre l’Union."

Quel est le vrai niveau du Standard ? 

Mais alors quel est le vrai niveau du Standard ? "La semaine dernière, on a encaissé un but tôt à Bruges, et ensuite les choses ne sont pas allées dans notre sens. Nos deux milieux défensifs n’étaient pas là, Henry Lawrence a dû jouer en numéro six, ce n’étaient pas les meilleures circonstances. À Bruges, tout peut arriver, mais à Sclessin aussi, tout peut arriver.

On doit être plus constants semaine après semaine si on veut atteindre les play-offs 1. On doit continuer comme aujourd’hui et comme contre Anderlecht. Si on montre ce niveau aussi à l’extérieur à Genk, ce sera compliqué pour eux."

Est-ce son meilleur match au Standard cette année ? "Je ne sais pas, ce sont les autres qui peuvent juger. C’était un bon match, mais je suis quand même déçu parce que j’aurais pu marquer un deuxième but en seconde période. Tobias Mohr m’a donné une superbe passe et c’est dommage. Mais je pense avoir fait un bon match. Comme toute l’équipe, on doit continuer comme ça."

