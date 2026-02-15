Beveren se rapproche de la Pro League, les Francs Borains battus à domicile et match arrêté pour l'Olympic Charleroi

Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Qui peut arrêter Beveren ? Personne. Les Francs Borains n'ont rien pu faire et s'inclinent 0-2 à domicile. La montée est quasi pliée.

Francs Borains - Beveren 0-2

Beveren a abordé ce week-end de Challenger Pro League avec une avance confortable sur son poursuivant, Courtrai. En déplacement chez les Francs Borains, l'équipe a décroché sa 21e victoire de la saison.

Le match a été interrompu quelques minutes durant la seconde période. À ce moment-là, Beveren se dirigeait vers un superbe total de 63 points sur 69. L’équipe avait pris l’avantage après la pause.

Le match a été arrêté quelques minutes après l’ouverture du score d'Abrahams à cause de la neige. Il a fallu attendre avant de pouvoir reprendre le jeu. Cela n'a pas gêné les Waaslandiens. À un quart d’heure de la fin, Mertens a marqué le 0-2.

L'écart avec Courtrai est de douze points. Beerschot, troisième, compte dix-neuf points de retard. La montée pourrait être assurée dès la semaine prochaine.

Gand - Olympic Charleroi définitivement arrêté

Le match entre La Gantoise et l'Olympic Charleroi a été définitivement arrêté sur le score de 1-1. Il devra être rejoué à une autre date. Nous vous informerons dès que nous aurons plus de détails.

Division 2

 Journée 25
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-3 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Lierse SK Lierse SK 0-1 RFC Seraing RFC Seraing
Lommel SK Lommel SK 2- RSCA Futures RSCA Futures
KV Courtrai KV Courtrai 1-0 Beerschot Beerschot
Jong Genk Jong Genk 2-0 FC Liège FC Liège
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 0-2 SK Beveren SK Beveren
La Gantoise La Gantoise 1-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
