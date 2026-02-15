Sacha Kljestan reviendra-t-il à Anderlecht ? Les retrouvailles sont programmées

En se qualifiant pour la finale de la Coupe, Anderlecht peut encore sauver sa saison. Lors de cette finale, le Sporting devrait pouvoir compter sur le soutien d'une vieille connaissance.

Sacha Kljestan envisage de se rendre en Belgique pour la finale. L'ancien joueur de 40 ans, qui a porté les couleurs d'Anderlecht de 2010 à 2015, l'a fait savoir sur le réseau social X. L'Américain a réagi aux mots d'un supporter qui lui avait dit qu'il serait toujours le bienvenu le 14 mai pour la finale de la Coupe.

I will try to be there!! 💜💜 https://t.co/GHyrTlT86X — Sacha Kljestan (@SachaKljestan) February 14, 2026

La réponse de Kljestan est sans équivoque : "J'essaierai d'être là !". L'Américain n'a manifestement pas oublié son ancien club, il s'est d'ailleurs montré très enthousiaste lorsqu'il a appris que le Sporting avait battu l'Antwerp 0-4.

180 matchs pour le compte d'Anderlecht

En dehors de cette manche retour inespérée au Bosuil, la situation est très délicate à Saint-Guidon. De l'autre côté de l'Atlantique, Kljestan en est bien conscient. L'ancien milieu de terrain est très réactif sur les réseaux sociaux et n'hésite pas à interagir avec les supporters.

Lorsque ces derniers lui ont demandé s'il se sentait prêt à revenir mettre la main à la pâte, sa réponse n'a pas traîné : "Si le club pense que je peux aider, je viens dès demain".





If the club thinks I could help, I would be there tomorrow. https://t.co/oTGJqUyicl — Sacha Kljestan (@SachaKljestan) February 11, 2026

Une collaboration ne semble pas pas encore à l'ordre du jour, d'autant que depuis qu'il a raccroché les crampons l'été dernier, Sacha Kljestan n'a plus repris de rôle dans le football professionnel. Mais qui sait, si l'ancien international amérciain est présent au Heysel pour la finale de la Coupe et que le courant passe bien...Son ancien compère Lucas Biglia avait d'ailleurs créé la surprise en revenant à Neerpede l'été dernier.