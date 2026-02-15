Quelle différence avec jeudi : Jérémy Taravel a une explication, "mais pas d'excuse"

On pensait que Jérémy Taravel avait trouvé la clef du succès avec Anderlecht, mais en championnat, ça ne va toujours pas mieux pour les Mauves. Le coach intérimaire a livré son analyse.

C'était peut-être bien son dernier match à la tête du RSC Anderlecht, et Jérémy Taravel aurait naturellement aimé qu'il se passe mieux. Le premier quart d'heure était pourtant prometteur. "Nous avons commencé comme nous le souhaitions, avec de la vitesse sur les ailes et la même dynamique que contre l'Antwerp", souligne-t-il en conférence de presse.

"Après trois jours d'euphorie, nous ne sommes pas parvenus à confirmer, malheureusement. Cela manquait de dynamisme pour déstabiliser ce bloc bas", regrette Taravel, qui estime que les deux matchs étaient très différents.

Taravel n'a pas eu beaucoup de temps

"Contre l'Antwerp, nous avions de l'espace. Ici, c'était vraiment un bloc bas. Nous avons tout de même eu des occasions via Camara et Sikan mais sans les convertir", continue le T1 intérimaire. "Si nous avions réussi à marquer dans le premier quart d'heure, nous nous serions vraiment facilité la tâche". Ce manque cruel d'efficacité est le principal problème du RSCA ces derniers mois.

"Je ne sais pas pourquoi nous sommes si peu efficaces à la maison. Il doit y avoir une part de chance", estime Taravel. "Mais le dernier geste doit être meilleur, c'est vrai". L'ancien troisième adjoint de Besnik Hasi a en tout cas vécu une semaine fort chargée.

"Quand tu joues tous les trois jours, c'est différent que quand tu as une semaine entière pour se préparer. Mais ce n'est pas une excuse pour la prestation de ce soir", conclut-il avec lucidité. Reste désormais à savoir combien de temps Jérémy Taravel restera aux commandes de l'équipe, avant l'arrivée probable du futur T1.