Adieu les Play-offs 1 ? L'Antwerp s'incline à domicile face à Westerlo

Westerlo s'impose 0-2 sur la pelouse de l'Antwerp et passe devant au classement. Les Play-off 1 sont encore accessibles.

Ce dimanche, l'Antwerp s'est incliné 0-2 à domicile face à Westerlo. Les jaunes et bleus ont affiché plus d'envie dès le début et ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. Le match s'est joué sous la neige.

Après un premier quart d'heure solide, Westerlo a trouvé l'ouverture sur une phase arrêtée bien exploitée. L'Antwerp a tenté de réagir, mais a manqué de justesse dans le dernier geste.

Gyrano Kerk avait l'égalisation au bout du pied, mais il a raté son face-à-face en seconde période. Quelques minutes plus tard, Bryan Reynolds a puni le Great Old en inscrivant le 0-2 à la 65e minute.

Westerlo devant l'Antwerp au classement

Les conditions météo ont compliqué la fin de rencontre, avec un terrain gorgé d'eau et de la neige partout. Westerlo dépasse son adversaire (10e) au classement et réalise la bonne opération du week-end.



Le match entre La Gantoise U23 et l'Olympic Charleroi a été arrêté, la pelouse étant devenue impraticable. L'arbitre n'a pas eu d'autre choix que de mettre fin à la rencontre. Il faudra attendre qu'une nouvelle date soit fixée.