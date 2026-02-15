Un ancien du Standard de retour sur le terrain après plus de quatre mois : "C'était très émouvant"


Photo: © photonews

Le RWDM est retombé dans ses travers face à Lokeren. Mais l'équipe a toutefois pu se consoler avec le retour d'Ilyes Ziani.

Après un joli 7 sur 9, le RWDM pensait poursuivre sur sa lancée après avoir ouvert le score contre Lokeren. Mais une erreur d'arbitrage (faute de main oublieée) et deux buts chanceux de Mabanza ont été fatals aux Molenbeekois.

Il était écrit que rien ne serait épargné à l'équipe ces derniers mois. Dans ses malheurs de première partie de saison, le RWDM avait également perdu Ilyes Ziani à la fin du mois de septembre. Une petite catastrophe : l'ancien espoir du Standard était l'un des hommes clés de la saison dernière (7 buts et 9 assists), il avait même été promu capitaine.

Enfin de retour

Hier, Ziani était sur le banc pour la première fois depuis quatre mois et demi. Vu la physionomie de la rencontre, il est même rentré dans les dix dernières minutes pour tenter de décrocher un point. Même si la défaite est au bout, son retour reste la grosse satisfaction de la soirée.

"C'était un moment émouvant de rentrer sur le terrain. En scandant mon nom à l'unisson, les supporters ont montré qu'ils ne m'avaient pas oublié. Je suis heureux de rejouer au football", explique-t-il, non sans émotion, au Laatste Nieuws.


"Je n'ai jamais été aussi longtemps éloigné des terrains dans ma carrière. Je tiens également à remercier ma famille, qui m'a soutenu sans relâche pendant cette période difficile. C'est dommage de ne pas avoir pu fêter mon retour avec un point, mais je ferai tout mon possible pour aider l'équipe", conclut-il.

Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
RWDM Brussels
Ilyes Ziani

Les plus populaires

Division 2

 Journée 25
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-3 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Lierse SK Lierse SK 0-1 RFC Seraing RFC Seraing
Lommel SK Lommel SK 2- RSCA Futures RSCA Futures
KV Courtrai KV Courtrai 1-0 Beerschot Beerschot
Jong Genk Jong Genk 2-0 FC Liège FC Liège
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 0-2 SK Beveren SK Beveren
La Gantoise La Gantoise 1-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
