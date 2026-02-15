🎥 "Le tour d'honneur le moins honorable de l'histoire" : scène (très) gênante pour les joueurs d'Anderlecht

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Anderlecht a été tenu en échec 0-0 par la RAAL La Louvière. Septième match sans victoire en championnat pour les Mauves.

Dans un Lotto Park recouvert de neige, Anderlecht n'a pas réussi à inscrire le moindre but contre la RAAL La Louvière. Cela fait sept matchs de suite qu'Anderlecht ne gagne plus en championnat.

Le spectacle a été pauvre. Peu d'occasions, peu de rythme et beaucoup d'erreurs. Anderlecht n'a pas réussi à mettre la pression sur une équipe louviéroise qui se bat pour rester en Pro League.

Le contraste avec la semaine dernière est frappant. On pensait que l'équipe était relancée après la qualification en finale de Coupe de Belgique contre l'Antwerp. L'effet Taravel n'aura duré qu'un match.

Les supporters sont tous partis

Les joueurs ont fait un tour d'honneur alors que les tribunes étaient presque vides. Les supporters étaient déjà partis. Le commentateur a lâché sur DAZN. "C'est le tour d’honneur le moins honorable de l’histoire."

Anderlecht ne rassure plus personne. Un bon match de temps en temps, puis plus rien. La finale de Coupe est la seule chose à laquelle le club peut encore se raccrocher.

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
