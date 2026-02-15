Gaëtan Englebert et le RFC Liège furieux sur Igor De Camargo : "Scandaleux pour le déroulement du championnat"

Gaëtan Englebert et le RFC Liège furieux sur Igor De Camargo : "Scandaleux pour le déroulement du championnat"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le RFC Liège a perdu 2-0 contre les U23 du Racing Genk. Ces derniers étaient renforcés par plusieurs joueurs de l'équipe première.

Faire redescendre un ou deux membres du noyau A avec les U23 pour qu'ils retrouvent un peu de rythme en D1B est assez courant chez Anderlecht, le Club de Bruges, Gand et Genk, les quatre équipes disposant d'une équipe réserve dans l'antichambre de l'élite.

Mais hier, ce sont pas moins de quatre joueurs du noyau A du Racing qui ont défié le RFC Liège : Nikolas Sattlberger, Noah Adedeji-Sternberg, Jusef Erabi et Sory Bangoura (valant 21 millions à eux quatre) ont tous disputé les 90 minutes lors de la victoire 2-0 face aux Sang et Marine.

Le RFC Liège consterné

Battu pour la première fois depuis sept matchs, Gaëtan Englebert ne décolère pas : "Ce qui s'est passé est scandaleux pour le déroulement du championnat. On essaie de préparer au mieux nos matchs et voir un adversaire qui peut se permettre de faire descendre autant de joueurs de son noyau A, ce n'est pas normal".

Les quatre joueurs étaient encore sur le banc du Racing la veille contre Malines. Et ils ont grandement contribué à la victoire des jeunes Limbourgeois d'Igor De Camargo, puisque Sattlberger a lui même ouvert le score et qu'Adedeji-Sternberg est à l'assist sur le deuxième but.


Le RFC Liège avait l'occasion de conforter sa place dans le top 6. Il pourrait au contraire voir Eupen revenir à trois points si les Pandas gagnent leur match de retard.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège
Jong Genk

Plus de news

Le Mondial en ligne de mire ? Encore à Anderlecht il y a six mois, il obtient son passeport ukrainien

Le Mondial en ligne de mire ? Encore à Anderlecht il y a six mois, il obtient son passeport ukrainien

17:00
Le transfert le plus cher de l'été commence à faire mal : "Le changement de coach m'a beaucoup aidé"

Le transfert le plus cher de l'été commence à faire mal : "Le changement de coach m'a beaucoup aidé"

16:30
🎥 Gerkens signe le raté du week-end : le Club de Bruges se fait peur mais remporte le derby

🎥 Gerkens signe le raté du week-end : le Club de Bruges se fait peur mais remporte le derby

15:34
"On est déçus" : les mots de Denis Ayensa après le partage du Standard contre l'Union SG Réaction

"On est déçus" : les mots de Denis Ayensa après le partage du Standard contre l'Union SG

14:40
1
Sacha Kljestan reviendra-t-il à Anderlecht ? Les retrouvailles sont programmées

Sacha Kljestan reviendra-t-il à Anderlecht ? Les retrouvailles sont programmées

15:00
Il était là lors de la première de Kompany : un joueur de la RAAL de retour au Lotto Park six ans après

Il était là lors de la première de Kompany : un joueur de la RAAL de retour au Lotto Park six ans après

14:20
Pas comme au Standard et à l'Antwerp : la première de Michel-Ange Balikwisha à l'étranger tourne au vinaigre

Pas comme au Standard et à l'Antwerp : la première de Michel-Ange Balikwisha à l'étranger tourne au vinaigre

14:00
Exclusif : un obstacle bien embêtant pour Anderlecht dans le dossier Alfred Schreuder

Exclusif : un obstacle bien embêtant pour Anderlecht dans le dossier Alfred Schreuder

13:31
2
"On sort avec un goût de trop peu" : Vincent Euvrard frustré après le partage face à l'Union SG Réaction

"On sort avec un goût de trop peu" : Vincent Euvrard frustré après le partage face à l'Union SG

12:40
Formé au Standard, il veut jouer un sale tour à Anderlecht : "J'ai joué beaucoup de Clasicos étant jeune"

Formé au Standard, il veut jouer un sale tour à Anderlecht : "J'ai joué beaucoup de Clasicos étant jeune"

13:00
Mieux qu'Iker Casillas : Thibaut Courtois entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

Mieux qu'Iker Casillas : Thibaut Courtois entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

12:20
Un transfert à plusieurs millions en vue : le Club de Bruges prêt à frapper fort cet été

Un transfert à plusieurs millions en vue : le Club de Bruges prêt à frapper fort cet été

12:00
"Il fait penser à Lamine Yamal" : un talent du Club de Bruges séduit les plus grands clubs

"Il fait penser à Lamine Yamal" : un talent du Club de Bruges séduit les plus grands clubs

11:30
Dortmund et le Bayern à l'affût : Anderlecht prépare sa riposte pour Nathan De Cat

Dortmund et le Bayern à l'affût : Anderlecht prépare sa riposte pour Nathan De Cat

11:00
🎥 Après avoir nargué Sclessin, Max Dean provoque le Mambourg : son explication aux supporters carolos Réaction

🎥 Après avoir nargué Sclessin, Max Dean provoque le Mambourg : son explication aux supporters carolos

10:20
Marseille s'effondre et oublie son Diable Rouge : le cas d'Arthur Vermeeren inquiète

Marseille s'effondre et oublie son Diable Rouge : le cas d'Arthur Vermeeren inquiète

10:40
L'annonce pourrait tomber très vite : Jean Kindermans proche d'un retour à Anderlecht

L'annonce pourrait tomber très vite : Jean Kindermans proche d'un retour à Anderlecht

10:00
Courtisé par plusieurs grands clubs, Mika Godts a tranché pour son avenir

Courtisé par plusieurs grands clubs, Mika Godts a tranché pour son avenir

09:33
"Très clairement, on a commis une erreur" : Mehdi Bayat prend la parole après la défaite de Charleroi Réaction

"Très clairement, on a commis une erreur" : Mehdi Bayat prend la parole après la défaite de Charleroi

08:00
3
Rudi Garcia a l'embarras du choix : un Diable Rouge postule pour le mois de mars

Rudi Garcia a l'embarras du choix : un Diable Rouge postule pour le mois de mars

09:02
"Ils ne sont pas si bêtes" : L'Ajax cartonne et ses Belges régalent

"Ils ne sont pas si bêtes" : L'Ajax cartonne et ses Belges régalent

08:41
Le Club de Bruges tourne le dos à 100 millions d'euros : le CEO s'explique

Le Club de Bruges tourne le dos à 100 millions d'euros : le CEO s'explique

08:20
David Hubert critique l'arbitrage après le partage de l'Union SG face au Standard : "C'est un tournant" Réaction

David Hubert critique l'arbitrage après le partage de l'Union SG face au Standard : "C'est un tournant"

06:20
"On ne peut pas jouer à dix et demi" : la RAAL sort du silence concernant Alexis Beka Beka

"On ne peut pas jouer à dix et demi" : la RAAL sort du silence concernant Alexis Beka Beka

07:20
"Si je pouvais revivre un match..." : Roberto Martinez révèle son grand regret avec les Diables Rouges

"Si je pouvais revivre un match..." : Roberto Martinez révèle son grand regret avec les Diables Rouges

07:00
"Un jour noir pour le football" : le coach de Dender en fait des tonnes après la défaite à OHL

"Un jour noir pour le football" : le coach de Dender en fait des tonnes après la défaite à OHL

06:40
"Les supporters attendent ça de nous" : Lucas Pirard satisfait de la mentalité affichée Réaction

"Les supporters attendent ça de nous" : Lucas Pirard satisfait de la mentalité affichée

23:59
Le Standard prend un bon point contre l'Union Saint-Gilloise à Sclessin

Le Standard prend un bon point contre l'Union Saint-Gilloise à Sclessin

22:46
Charleroi a-t-il tout perdu en trois jours ? "Quand on prend onze buts en trois matchs..." Réaction

Charleroi a-t-il tout perdu en trois jours ? "Quand on prend onze buts en trois matchs..."

22:20
🎥 Un ancien gardien de Pro League se lâche : un carton rouge indéniable

🎥 Un ancien gardien de Pro League se lâche : un carton rouge indéniable

22:40
Coup dur pour le Standard : un cadre sort sur blessure

Coup dur pour le Standard : un cadre sort sur blessure

21:54
Après avoir refusé Anderlecht, Thorsten Fink a trouvé un nouveau défi

Après avoir refusé Anderlecht, Thorsten Fink a trouvé un nouveau défi

21:40
1
Les défenseurs buteurs, Bernier sacrifié : les notes de Charleroi contre Gand Analyse

Les défenseurs buteurs, Bernier sacrifié : les notes de Charleroi contre Gand

21:04
Cristiano Ronaldo met un terme à sa grève et revient en club

Cristiano Ronaldo met un terme à sa grève et revient en club

21:20
Charleroi y a cru jusqu'au bout, mais c'est bien Rik De Mil qui finira le week-end dans le top 6

Charleroi y a cru jusqu'au bout, mais c'est bien Rik De Mil qui finira le week-end dans le top 6

20:14
Des regrets pour Anderlecht ? Un ancien grand espoir tient la forme de sa vie et vise la Coupe du Monde

Des regrets pour Anderlecht ? Un ancien grand espoir tient la forme de sa vie et vise la Coupe du Monde

20:30
2

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 25
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-3 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Lierse SK Lierse SK 0-1 RFC Seraing RFC Seraing
Lommel SK Lommel SK 2- RSCA Futures RSCA Futures
KV Courtrai KV Courtrai 1-0 Beerschot Beerschot
Jong Genk Jong Genk 2-0 FC Liège FC Liège
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 0-0 SK Beveren SK Beveren
La Gantoise La Gantoise 1-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved