Gaëtan Englebert et le RFC Liège furieux sur Igor De Camargo : "Scandaleux pour le déroulement du championnat"

Le RFC Liège a perdu 2-0 contre les U23 du Racing Genk. Ces derniers étaient renforcés par plusieurs joueurs de l'équipe première.

Faire redescendre un ou deux membres du noyau A avec les U23 pour qu'ils retrouvent un peu de rythme en D1B est assez courant chez Anderlecht, le Club de Bruges, Gand et Genk, les quatre équipes disposant d'une équipe réserve dans l'antichambre de l'élite.

Mais hier, ce sont pas moins de quatre joueurs du noyau A du Racing qui ont défié le RFC Liège : Nikolas Sattlberger, Noah Adedeji-Sternberg, Jusef Erabi et Sory Bangoura (valant 21 millions à eux quatre) ont tous disputé les 90 minutes lors de la victoire 2-0 face aux Sang et Marine.

Le RFC Liège consterné

Battu pour la première fois depuis sept matchs, Gaëtan Englebert ne décolère pas : "Ce qui s'est passé est scandaleux pour le déroulement du championnat. On essaie de préparer au mieux nos matchs et voir un adversaire qui peut se permettre de faire descendre autant de joueurs de son noyau A, ce n'est pas normal".

Les quatre joueurs étaient encore sur le banc du Racing la veille contre Malines. Et ils ont grandement contribué à la victoire des jeunes Limbourgeois d'Igor De Camargo, puisque Sattlberger a lui même ouvert le score et qu'Adedeji-Sternberg est à l'assist sur le deuxième but.



Le RFC Liège avait l'occasion de conforter sa place dans le top 6. Il pourrait au contraire voir Eupen revenir à trois points si les Pandas gagnent leur match de retard.