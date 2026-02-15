"C'est très simple..." : le coach de Zulte Waregem en colère contre l'arbitre

Zulte Waregem n'a pas digéré le penalty et le carton rouge sifflés contre eux. Cela a permis à Saint-Trond de revenir et de remporter le match.

Grâce à un doublé de Joseph Opoku, Zulte Waregem était en train de mener 0-2 contre Saint-Trond. Le STVV a bénéficié d'un penalty et de l'expulsion de Kiilerich, défenseur de Zulte.

Le STVV s'impose face à Zulte Waregem

Appelé par la VAR, l'arbitre a changé d'avis après avoir revu l'action sur son écran. Il a sifflé penalty, mais a aussi exclu Kiilerich pour sa faute sur Goto.

🟥 | Zulte Waregem moet met 🔟 verder na een penaltyovertreding van Jakob Kiilerich. 🧐 #STVZWA pic.twitter.com/r8O3XLQqls — DAZN België (@DAZN_BENL) February 15, 2026

Les supporters et de nombreux observateurs n'étaient pas d'accord avec cette décision. L'entraîneur de Zulte Waregem, Sven Vandenbroeck, a pointé ce moment clé du match.

Sven Vandenbroeck est très clair

"C'est très simple : il y a un seul moment qui fait basculer le match", a déclaré le coach d'Essevee à la mi-temps sur DAZN. "Dans notre rectangle, le ballon peut aller n'importe où et il tombe dans les pieds d'un joueur du STVV."



"L'arbitre a décidé de donner un penalty et un carton rouge. Cette phase change tout", a-t-il ajouté, visiblement en colère. Au final, Zulte Waregem s'est incliné 3-2 et laisse filer des points dans la lutte pour la 12e place.