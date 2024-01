Passé par Mouscron, il est en route vers l'OM

Jean Onana, ancien milieu de terrain de l'Excel Mouscron, va rejoindre l'Olympique de Marseille. Il quitte le Besiktas.

En 2020-2021, dans le cadre du partenariat entre le LOSC et l'Excel Mouscron, Jean Onana, alors âgé de 20 ans, est prêté au Canonnier. Il y deviendra rapidement un pilier de l'entrejeu avec quelques passages occasionnels en défense centrale, pour un total de 29 matchs (2 buts). De retour à Lille, il rejoint Bordeaux dans la foulée.

Cette fois titulaire régulier en Ligue 1, le Camerounais signe au Racing Lens suite à la relégation des Girondins. Là, il peine un peu plus (21 matchs et peu de titularisations), et quitte donc Lens en fin de saison direction la Turquie et le Besiktas l'été dernier. Désormais âgé de 23 ans, Jean Onana n'a pas percé au sein du club stambouliote (10 matchs, dont 4 en championnat).

Mais malgré ce parcours, la cote d'Onana reste bonne en Ligue 1 : c'est donc désormais l'Olympique de Marseille qui va s'offrir les services de l'ancien Hurlu. Selon Fabrizio Romano, Jean Onana va débarquer sur la Canebière en prêt avec option d'achat.