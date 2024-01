Séisme à la CAN : humiliation pour l'un des favoris, presque éliminé !

La catastrophe se profile pour la Côte d'Ivoire, le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Éléphants ont été battus à plates coutures par la Guinée Equatoriale.

Beaucoup pointaient la Côte d'Ivoire comme l'un des grands favoris de la CAN. Principalement parce que les Eléphants sont à domicile. Mais après une victoire inaugurale contre la Guinée Bissau, la Côte d'Ivoire, battue par le Nigeria lors de son deuxième match, a pris l'eau contre la Guinée Equatoriale.

Les coéquipiers de Lazare Amani, qui n'a toujours pas disputé la moindre minute dans cette CAN, ont en effet été humiliés 4 buts à 0 par une modeste Guinée, qui se retrouve ainsi qualifiée et première de la poule. Le Nigeria, de son côté, a battu la Guinée-Bissau et prend la seconde place.

La Côte d'Ivoire, pour se qualifier, va donc devoir croiser les doigts pour faire partie des meilleurs troisièmes de la compétition. Malheureusement pour les Elephants, la déculottée prise ce soir complique les choses en termes de goal-average. La catastrophe se profile...