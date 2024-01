Un ancien du Standard pour remplacer Vermeeren à l'Antwerp ?

L'Antwerp cherche à renforcer son milieu de terrain. Le Great Old aurait ainsi dans le viseur un joueur bien connu de nos terrains.

La perte d'Arthur Vermeeren au sein de l'entrejeu anversois fait mal. On l'a déjà vu face à l'AS Eupen : sans leur métronome au milieu de terrain, l'Antwerp n'est pas la même équipe. Pour faire respecter son statut de champion de Belgique dans cette fin de saison, il faudra donc se renforcer, et remplacer Vermeeren. Le nom de Dennis Praet a déjà été cité (lire ici).

Cette fois, ce n'est pas un ancien d'Anderlecht mais du Standard qui est évoqué au Bosuil. En effet, selon Het Laatste Nieuws, l'Antwerp penserait à un certain Razvan Marin (27 ans), actuellement actif à Empoli où il est prêté par Cagliari. Marin a disputé 18 matchs de Serie A cette saison, mais n'est pas un titulaire indiscutable chez le 19e d'Italie.

Razvan Marin a quitté le Standard en 2019 pour l'Ajax Amsterdam contre 12,5 millions d'euros, un énorme transfert sortant pour les Rouches à l'époque. Le Roumain ne s'est pas imposé à l'Ajax et a donc rejoint l'Italie, où il a disputé 76 matchs pour Cagliari (12 assists, 4 buts). Au Standard, il avait disputé 104 matchs pour 18 buts et 22 passes décisives, et était devenu un joueur très apprécié du public de Sclessin.