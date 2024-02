Interview Un calme de plus en plus difficile à garder pour les supporters du Standard : "Les pétards n'étaient pas une surprise"

Très calmes depuis le début de la saison, les supporters du Standard ont lancé quelques pétards en direction du terrain, après le seul et unique but de la rencontre venu d'une frappe sèche de Mahamadou Doumbia. Dans les rangs liégeois, Steven Alzate comprend la réaction et appelle au soutien total.

Sclessin avait encore mis son plus bel habit, ce mercredi soir, pour recevoir l'Antwerp. Un impressionnant feu d'artifice à la montée des acteurs donnait une nouvelle fois le ton : quoiqu'il arrive, le Standard pourra compter sur son 12ᵉ homme pour accomplir ses objectifs... même si le meilleur résultat encore possible cette saison semble être celui d'assurer son maintien sans passer par les Play-Offs 3. 🔥🥵 pic.twitter.com/lZ3XajJNYs — Loïc Woos (@LoicWoos) January 31, 2024 Depuis le début de saison, les supporters du Standard restent étrangement calmes et patients malgré les résultats catastrophiques et la situation interne inquiétante. Les fans comprennent le problème, voient les efforts des joueurs, mais ne resteront pas muets des années. Après le but de Mahamadou Doumbia, des pétards lancés sur le terrain ont d'ailleurs obligé Bram Van Driessche à interrompre la partie quelques minutes. Steven Alzate comprend les supporters du Standard "Nos supporters sont très émotifs. Mais, ce n'était pas une surprise de voir des pétards. Nous allons avoir d'eux pour les prochains matchs, ils sont notre douzième homme. Nous avons besoin de leur support" commentait Steven Alzate après la rencontre, visiblement très affecté par la neuvième défaite du Standard en championnat, cette saison. © photonews "Quand on joue à la maison, on sait que l'atmosphère va être folle, donc nous ne sommes jamais inquiets. Les joueurs du Standard ont l'habitude de ça, et ce sont les adversaires qui peuvent être un petit peu intimidés par nos supporters. Comme je l'ai dit, nous aurons besoin d'eux à chaque match, en domicile comme en déplacement. Nous espérons rapidement leur offrir trois points importants."