🎥 371 jours plus tard, "Lolo" a retrouvé le chemin des filets : "Un but inutile vu les circonstances" (vidéo)

Le 5 février 2023, contre le Racing Genk, Laurent Depoitre inscrivait son dernier but sous les couleurs de La Gantoise. Le dernier, avant ce 11 février 2024. 371 jours plus tard, "Lolo" a retrouvé le chemin des filets... pour rien.

L'exode massif fait tout de même des heureux, à La Gantoise. Sans Hugo Cuypers, sans Emmanuel Gift Orban et sans une rupture du tendon d'Achille qui l'a tenu éloigné des terrains pendant de très longs mois, Laurent Depoitre est de retour.

Certains y verront le signe et la preuve que les Buffalos ont très mal géré leur mercato, d'autres verront la résilience d'un joueur qui n'a jamais abandonné pour revenir au sommet.

Son dernier but en match officiel était le 5 février dernier, contre le Racing Genk, lors d'une défaite comptant pour la 24e journée de phase classique. 371 jours plus tard, Laurent Depoitre a retrouvé le chemin des filets avec La Gantoise... pour rien.

"Ce but ne sert à rien si vous finissez par perdre le match de cette façon, à domicile. De nouveaux joueurs, beaucoup de blessés, des joueurs sans rythme, une façon de jouer différente : c'est beaucoup de changements en même temps, et il faut un petit peu de patience."

Le "hold-up" du Cercle, symbole du malaise Gantois

Mais, de la patience et du temps, Gand n'en a plus. Sixièmes, les Buffalos sont encore dans le bon wagon, mais Genk ne pointe qu'à deux longueurs et n'a pas l'intention de se faire piéger de la sorte en fin de saison.

"Nous visons toujours les Play-Offs 1, et cela continuera dès le prochain match. C'est un hold-up du Cercle qui n'a quasiment rien créé et qui a marqué deux fois sur phase arrêtée. Ce sont leurs seules frappes cadrées, c'est très frustrant" a-t-il conclu après la rencontre.