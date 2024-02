Alexis Flips n'a pas apprécié un choix de Brian Riemer : "Ca m'a vraiment blessé"

Parti d'Anderlecht cet hiver pour un prêt en Turquie, Alexis Flips souhaite avant tout se relancer. Il regrette son manque d'efficacité dans le noyau des Mauves.

Alexis Flips fait partie de ces joueurs qui ont connu un transfert dans les tous derniers instants du mercato hivernal.

Dans son cas, c'était un prêt du côté de la Turquie en plus précisément à Ankaragücü. Il reviendra en juin prochain à Anderlecht puisqu'il n'a pas d'option d'achat et il espère s'y imposer cette fois.

Dans une interview accordée à la Dernière Heure, le Français explique qu'après avoir eu sa chance pendant quatre rencontres, il avait accepté d'être mis sur le banc au profit de joueurs plus décisifs mais il se dit "déçu quand Francis (Amuzu) et Thorgan (Hazard) étaient blessés pour une longue durée et que je n’ai pas reçu ma chance".

Blessé par Brian Riemer

"Je n’ai pas eu voix au chapitre durant un moment et j’ai été relancé face au RWDM dans un match difficile. La rencontre suivante, je n’ai à nouveau plus joué", a-t-il ajouté sans pour autant jeter la pierre à Brian Riemer dont il accepte les choix.

Alors qu'il espérait recevoir sa chance, Flips avait été envoyé en tribune pour la rencontre face à La Gantoise, et il semblerait que cette décision de son entraîneur ait eu du mal à être digérée : "J’accepte la concurrence. Toujours. Pas de souci. Mais être le 19e du groupe, ça m’a vraiment blessé”.

Cependant, il compte bien mettre à profit son prêt en Turquie pour revenir plus fort à Anderlecht et faire ses preuves au club. Il a également avoué dans son interview que, malgré des débuts compliqués, il ne regrettait absolument pas sa signature au Lotto Park : "Je n'ai aucun regret".