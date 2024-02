Victime d'un traitement "à la Eden Hazard", le nouveau prodige du Real Madrid met la pression sur Florentino Perez !

Annoncé comme la nouvelle pépite du football mondial, Arda Guler n'a joué que 92 minutes avec le Real Madrid depuis le début de la saison. Une situation qui agace le joueur, qui se frustre et... agace le club madrilène.

Considéré comme la nouvelle pépite du football mondial, Arda Guler a quitté Fenerbahçe pendant l'été pour rejoindre le Real Madrid et exploser aux yeux de la planète entière. Sauf que, près de neuf mois plus tard, le jeune Turc n'a joué que... 92 minutes, toutes compétitions confondues.

Plusieurs petites blessures ont évidemment freiné son intégration, mais le milieu offensif de 19 ans reste désormais pratiquement tout le temps sur le banc, s'échauffe, mais ne monte jamais, ou presque. Une situation qui rappelle ironiquement celle d'un certain Eden Hazard.

Arda Guler, le nouveau cas "Eden Hazard" du Real Madrid

Sauf que, là où l'ancien Diable Rouge n'a jamais fait de commentaires et a tenté de convaincre Carlo Ancelotti, Arda Guler se frustre. Le média espagnol AS évoque un jeté de chasuble d'échauffement lorsqu'il a compris que son entraîneur ne le ferait pas entrer contre Alméria, et une attitude semblable contre le FC Séville.

Face aux Sévillans d'un certain Sergio Ramos, il y a trois jours, le natif d'Ankara avait enlevé sa chasuble et s'apprêtait à monter sur la pelouse, dix minutes avant le terme de la rencontre. Mais, après le but de Luka Modrić, Ancelotti a changé ses plans et n'a pas fait monter le Turc.

Arda Guler qui s'énerve, c'est une attitude qui agace... le Real Madrid, qui ne comprend pas pourquoi un joueur qui n'a encore rien prouvé au plus haut niveau se permet de telles revendications, d'autant que son entourage ferait pression sur la direction du Real. AS ajoute que les parties pourraient se séparer dès l'été.