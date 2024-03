La ruse incroyable de Pep Guardiola pour rejoindre Kevin De Bruyne à Manchester City, racontée par un coéquipier emblématique

Fernandinho et Kévin De Bruyne se connaissent plus que bien. Le Brésilien est donc particulièrement bien placé pour parler de l'arrivée du Diable Rouge à Manchester City, pile un an avant celle de Pep Guardiola. Selon lui, tout était déjà prévu depuis longtemps.

Fernandinho, c'est 383 matchs avec Manchester City, dont 211 avec Kévin De Bruyne sur la pelouse. Le Diable Rouge est le quatrième joueur qui a le plus accompagné le Brésilien durant son passage en Premier League, après Raheem Sterling, Sergio Agüero et David Silva. Arrivé à Manchester en juillet 2013 en provenance du Shaktar Donetsk, "Dinho" était déjà là quand KDB a posé ses valises à l'Etihad au mois d'août 2015. Une saison plus tard, c'est un autre homme qui allait changer l'histoire de Manchester City qui débarquait, Pep Guardiola. Invité dans le podcast brésilien Denilson Show, l'ancien milieu défensif des Skyblues a livré une anecdote singulière sur l'arrivée des deux hommes à City. Selon lui, le technicien espagnol aurait pu recruter le Belge en Bavière à l'été 2014, six mois seulement après son arrivée à Wolfsburg. Guardiola aurait pu attirer De Bruyne au Bayern "Pep était au Bayern, De Bruyne à Wolfsburg. Un jour, la cellule de recrutement à Munich lui a dit : 'nous surveillons ce joueur, tu penses qu'on pourrait l'amener ici ?'. Guardiola n'a pas voulu, prétextant qu'il ne conviendrait pas à son équipe." "L'année suivante, De Bruyne part à Manchester City. Et un an plus tard, c'est Pep qui rejoint City. Vous l'avez compris, Pep savait qu'il irait à City et il y a envoyé De Bruyne." Une anecdote amusante, qui témoigne également de la vision et du plan clair des dirigeants de Manchester City, qui avaient déjà prévu la succession de Manuel Pellegrini. Fernandinho garantiu o Mundial do City dando um conselho a Pep Guardiola sobre o Fluminense! 👏🩵 @denilsonshow pic.twitter.com/P70LMvGKmh — City Xtra Português (@City_XtraPT) March 6, 2024