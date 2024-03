Deux anciens joueurs du Standard de retour sur le banc ? "Le football commence à me manquer"

Emile Mpenza et Onder Turaci ont tous les deux joués ensemble du côté du Standard de Liège. Aujourd'hui, le Turc rêve de devenir entraîneur avec son ancien coéquipier.

Lors de la saison 2003-2004, Onder Turaci et Emile Mpenza ont tous les deux porté le maillot du Standard en même temps.

Après cela, le premier est retourné en Turquie, où il a joué pour Fenerbahce entre 2004 et 2010. Le second, après avoir été élu meilleur buteur du club lors de cette saison avec 21 réalisations (deuxième meilleur buteur du championnat cette saison là), est parti à Hambourg avant de tenter plusieurs aventures dont une à Manchester City.

Turaci aimerait Mpenza avec lui

Dans un entretien accordé à Sudinfo, Onder Turaci a exprimé son souhait de retrouver le monde du ballon rond : "Le football commence à me manquer. J’ai eu l’opportunité de passer mes diplômes UEFA B et A à Antalya et je me dirige vers une carrière d’entraîneur".

Le défenseur originaire de Liège s'est d'ailleurs fixé comme objectif de débuter sa carrière d'entraîneur lorsqu'il aurait 45 ans (dans trois ans, NDLR) "le temps peut-être de constituer avec des amis, comme Emile Mpenza, un staff technique complet".

L'ancien Diable Rouge a déjà commencé sa carrière d'entraîneur de son côté puisqu'il a coaché les jeunes de l'Antwerp avant d'être adjoint chez les U21. Il a ensuite repris un rôle d'adjoint de l'équipe première de l'Excelsior Mouscron en 2021 avant que le club ne soit en faillite.