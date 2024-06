Les deux minutes de folie n'auront pas suffi : la Croatie en grand danger dans le groupe de la mort !

La Croatie a cru renverser l'Albanie mais a fini par craquer dans le temps additionnel (2-2). La volià en très mauvaise posture.

Commencer son Euro face à l'Espagne n'était vraiment pas un cadeau pour la Croatie. La défaite 3-0 a rapidement placé les troupes de Zlatko Dalic sous pression. Et cela s'est vérifié cette après-midi.

Face à une équipe d'Albanie annoncée comme le petit poucet du groupe mais ayant déjà causé quelques ennuis à l'Italie, les Croates ont été cueillis à froid. Après à peine dix minutes, Qazim Laci profitait d'une reconversion pour s'infiltrer de la deuxième ligne et reprendre victorieusement un bon centre venu de la droite (0-1).

Une avance méritée : malgré la possession croate, les Albanais ont été plus dangereux lors du premier acte, Dominik Livakovic sauvant même le but du break à deux reprises avant le repos.

Une Croatie à deux visages

Les deux changements opérés à la pause ont permis aux Croates d'être plus incisifs en deuxième mi-temps. Mais l'Albanie a longtemps cru tenir son avance. Il a fallu attendre l'approche du dernier quart d'heure pour assister au réveil brutal de l'équipe à damiers.

Andrej Kramaric a d'abord remis les deux équipes à égalité sur une action bien construite. Deux minutes plus tard, la furia croate continuait de plus belle, amenant un but de Gjasula contre son camp après une partie de flipper dans la défense albanaise (2-1).

Alors que l'on pensait l'Albanie une nouvelle partie pour s'incliner après avoir mené au score, les hommes de Sylvinho ont égalisé dans le temps additionnel sur un cafouillage dans la défense croate (2-2). Les deux équipes ont ensuite poussé pour arracher la victoire sur le gong, sans y parvenir.

Elles comptent donc un point chacune avant la dernière journée. La Croatie devra donc battre l'Italie pour passer en huitième de finale : seuls quatre des meilleurs troisièmes sont repêchés.