Une légende italienne prend le parti de Romelu Lukaku : "Ses qualités sont indéniables"

Big Rom a connu une entrée en lice compliquée avec les Diables avec deux buts refusés contre la Slovaquie et de nombreuses occasions manquées.

Les Diables Rouges ont essuyé une défaite surprenante dès leur premier match de l'Euro, suscitant une pluie de critiques venues d'un peu partout.

Malgré tout, en Italie, où Romelu Lukaku évolue depuis un bon moment désormais, un certain Giorgio Chiellini a avoué être un partisan de notre buteur et espère le voir prolonger son aventure en Serie A : "J'ai toujours été un partisan de Lukaku. Il a été important pour la Roma mais il a besoin d'une équipe autour de lui, comme c'était le cas à l'Inter. C'est un joueur important qui peut faire la différence quand il est en forme. N'oublions pas que Naples ne joue pas l'Europe cette saison et cela pourrait lui donner le repos nécessaire s'il y allait", a évoqué la légende sur Sky Sport Italia.

Big Rom est en effet à nouveau très convoité cet été en Serie A. Son prêt à l'AS Rome ne sera pas prolongé et Chelsea veut absolument le vendre. Ces derniers temps, son nom circule avec insistance du côté de Naples, où il pourrait retrouver Antonio Conte : "Naples doit d'abord régler l'avenir de Kvara et Osimhen, avant de s'attauer au dossier Lukaku. Il faut bien sûr voir également si le joueur souhaite y aller, mais c'est le type de joueur qu'ils devraient toujours essayer d'attirer. Il n'y a pas de discussion possible, ses qualités sont indéniables", poursuit l'ancien défenseur à la retraite depuis janvier.