L'avenir de Theate chez les Diables n'est pas au back gauche... mais il ne veut pas (encore) y penser

Arthur Theate devrait faire son retour samedi face à la Roumanie. Au poste de back gauche, bien sûr... à moins que ?

Comme à chaque fois, ce sera le grand jeu de piste pour tenter de deviner le onze de Domenico Tedesco contre la Roumanie. On en prend le pari : comme à chaque fois, il y aura (au moins) une surprise. Mais le retour d'Arthur Theate dans l'équipe, cette fois, ne fait aucun doute.

Le joueur du Stade Rennais se sent mieux et a gagné sa course contre la montre pour prendre part à cet Euro 2024. Il n'a pas laissé beaucoup de doute quant à sa titularisation samedi face à la Roumanie (lire ici). En son absence, on s'attendait à voir Maxim De Cuyper débuter lundi, mais c'est Yannick Carrasco qui a pris place au back gauche.

"Si le sélectionneur a fait ce choix, c’est qu’il avait une entière confiance en lui. Et il a très bien joué à cette position", estimait Arthur Theate en conférence de presse. Mais lors des deux matchs amicaux, De Cuyper avait convaincu, et semblait offrir une réelle concurrence à Theate pour le poste.

Theate et De Cuyper, ensemble ?

"Je suis très content pour Maxim, c'est un très bon joueur. Il a un profil un peu différent du mien, plus offensif, peut-être. Mais je n'ai aucun problème avec la concurrence", affirme le latéral des Diables. "Ca ne peut que nous pousser vers le haut".

© photonews

Mais à moyen, voire court terme, rien n'empêche les deux jeunes d'évoluer de concert. En effet, Jan Vertonghen a l'âge qu'il a, et même s'il venait à ne pas raccrocher les crampons après l'Euro 2024, il a lui-même reconnu que son rôle allait évoluer à l'avenir. Et si Arthur Theate évoluait dans l'axe de la défense avec De Cuyper à sa gauche ?

"Jan est toujours là pour l'instant, on ne va pas parler des tournois futurs", rigole-t-il quand nous lui en parlons. "C'est vrai que je joue central en club, mais je me sens bien aux deux postes. Pourquoi pas évoluer aux côtés de Maxim, oui. Peu importe qui joue tant qu'il y a un titre au bout", conclut Arthur Theate avec le sourire.