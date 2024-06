La Roumanie semble avoir un plan pour stopper De Bruyne : "On sait ce qu'on doit faire"

"Allez à la conférence de presse d'Eduard Iordanescu, cela pourrait être intéressant" : voilà les consignes du patron, et nous étions plutôt d'accord, d'autant que Radu Dragusin l'accompagnait. Nous ne sommes pas revenus avec des révélations, c'est le moins qu'on puisse dire...

Radu Dragusin est le roc défensif de la sélection roumaine, et un interlocuteur a priori très intéressant : son duel avec Romelu Lukaku, comme nous vous l'avions expliqué (lire ici), va être crucial ce lundi. Nous étions donc confiant au moment de lui demander ce qu'il pensait sur ce duel.

La réponse ? Elle n'a même pas contenu le nom de Romelu une seule fois. Une succession de clichés : "C'est collectivement que je sais arrêter mes adversaires", "Nous avons arrêté de nombreux grands attaquants et essaierons de le refaire"... Rien de concret sur son "match dans le match".

© photonews

Et Edward Iordanescu, le coach roumain ? Une longue et monotone litanie fort terne. "Nous avons construit une identité, un climat et travaillons dur à un objectif. La victoire contre l'Ukraine était moins surprenante en interne que vue de l'extérieur", entame-t-il, avant d'évoquer la Belgique.

"Ils sont troisièmes mondiaux et doivent absolument aller chercher un résultat. Je ne veux pas comparer les matchs et les adversaires, ce sera très différent. Demain, c'est un tout autre adversaire", estime Iordanescu. "Dans un Euro, les meilleures équipes et les meilleurs coachs s'affrontent et ça ne peut que nous faire grandir. Il faudra être parfaits, concentrés, ne pas commettre d'erreur".

De Bruyne ? Nous savons à quoi nous attendre

Visiblement, l'idée était de dévoiler le moins d'informations possible. Mais aussi de ne pas tomber dans les éventuels pièges tendus, comme lors de cette question d'un confrère de La Dernière Heure qui a tenté de piquer Iordanescu sur ce qu'a dit Alin Stoica dans ses colonnes, à savoir que l'équipe roumaine était mauvaise et que le coach faisait des miracles.

"Je ne commenterai pas les propos des autres. Cette équipe a du potentiel. Je crois qu'elle peut le faire. Depuis le premier jour en tant que sélectionneur, j'ai vu un vrai potentiel. Ce serait historique si nous nous qualifions", déclare Edward Iordanescu. Il n'a pas vraiment raison sur ce point puisque la Roumanie est déjà sortie des poules d'un Euro, en 2000.

Quant à l'éventuel "plan" anti-KDB, sans surprise, il n'a pas été révélé. "Nous essayons d'analyser chaque match correctement, et jusqu'à présent cela a fonctionné. Nous voulons construire un plan tactique, analyser les qualités individuelles, savoir à quoi nous attendre. Chaque joueur de l'équipe adverse peut faire la différence, mais seulement si nous ne faisons pas notre job". Rideau...