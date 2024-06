Match crucial pour les Diables... mais aussi pour Jan Vertonghen ! Pourquoi la direction d'Anderlecht suivra Belgique - Roumanie avec grande attention

Les Diables doivent s'imposer, ce samedi soir face à la Roumanie, pour garder une chance de rejoindre les huitièmes de finale. Une rencontre pour laquelle Jan Vertonghen devrait retrouver sa place de titulaire. Moment important pour le défenseur d'Anderlecht.

Encore un petit peu sceptique, Jan Vertonghen ne sait toujours pas ce qu'il fera la saison prochaine. La réponse à cette question ne viendra que lorsque les Diables auront disputé leur dernier match dans cet Euro 2024. En plus d'un défi personnel, les matchs à venir sont également considérés comme le test ultime.

Le cœur de Jan Vertonghen veut continuer, c'est sûr et certain. "Je me sens bien, je veux jouer chaque minute" déclarait-il encore cette semaine. C'est dans la tête que le doute est présent. "Mon corps peut-il encore le supporter ? Est-ce que j'atteins toujours un niveau suffisamment élevé ?" Des questions dont Vertonghen débat constamment avec lui-même. Pourtant, le monde extérieur semble unanime : oui, Sterke Jan peut encore jouer une saison complète à bon niveau.

Mais le joueur d'Anderlecht est exigeant avec lui-même, et ne veut pas devenir un simple suiveur. Guider les jeunes et leur donner le bon exemple sur le terrain, c'est un élément plus que crucial dans la tête du joueur de 37 ans. Et le jour où il ne pourra plus le faire...

L'Euro 2024 est le test ultime pour Jan Vertonghen

Le plus grand compliment pour lui, déjà, est que chaque supporter ou presque des Diables réclame sa présence dans le onze de base contre la Roumanie, ce samedi, alors que Vertonghen est de retour de blessure. Dans la tête de Domenico Tedesco, non plus, il n'y a jamais vraiment eu de doute.

Jan Vertonghen veut terminer sa carrière dignement, tant en club qu'en sélection. Une nouvelle blessure, une moindre performance sont des raisons qui pourraient le pousser à ne pas prolonger l'aventure avec les Mauves. Une raison pour laquelle Jesper Fredberg ne s'est pas encore mis à la recherche de quelqu'un pouvant réellement le remplacer, même si l'on se doute que la direction du Sporting a déjà écrit quelques noms sur un bout de papier, juste au cas où.

Vertonghen prend toujours du plaisir avec Anderlecht et les Diables, mais il ne veut pas faire la saison de trop. Une raison pour laquelle cette rencontre face à la Roumanie sera très importante pour lui. Après le Qatar, hors de question de revivre une nouvelle humiliation...