Copa America : un arbitre fait un malaise, le gardien canadien vole à sa rescousse !

Le Canada (défait par l'Argentine en journée inaugurale) et le Pérou (0-0 face au Chili) se retrouvaient pour la deuxième journée de groupes. Le Canada s'est imposé grâce à l'ancien Gantois Jonathan David (74e) auteur de l'unique but de la partie.

Celle-ci a également été marquée par le malaise d'Humberto Panjoj, un des juges de ligne du match. Maxime Crépeau a été un des premiers à le remarquer et s'est précipité à son secours, signalant au banc qu'il avait besoin d'une assistance médicale immédiate.

À la pause, on annonçait dans le stade qu'Humberto Panjoj recevait des soins médicaux après avoir été évacué du terrain en civière. Selon The Athletic, la température au moment de l'incident était de plus de 35 degrés avec un taux d'humidité de 51%.

"Du coin de l'œil, je l'ai vu s'écrouler. À ce moment-là, le football n'a plus d'importance. Il faisait très très chaud pendant la première mi-temps du match, qui a commencé à 17 heures. Le côté du terrain où Panjoj officiait était directement exposé au soleil. J'étais heureux qu'il soit conscient et j'ai appris qu'il allait bien maintenant, Dieu merci", a déclaré le héro du jour après la rencontre.

