Didier Deschamps impatient de retrouver la Belgique : "On se connait bien..."

En partageant face à l'Ukraine et en terminant deuxième de son groupe, la Belgique sait désormais qu'elle affrontera la France en 8e de finales de l'Euro.

Lundi prochain, ce seront les grandes retrouvailles entre la France et la Belgique. Les deux nations voisines s'affronteront en 8e de finales de l'Euro.

Nos Diables Rouges ont vécu plusieurs grosses déceptions ces dernières années face aux Bleus. Notamment, une élimination en demi-finales de la Coupe du monde 2018, mais également une défaite au même stade lors de la Ligue des Nations 2021.

Le sélectionneur de l'Equipe de France, Didier Deschamps, a réagi après l'annonce du 8e finale. La Fédération française de football a publié une vidéo.

Didier Deschamps impatient de retrouver la Belgique

"En termes de motivation, il faudra qu'on soit à notre maximum, bien évidemment", a déclaré Deschamps, ajoutant que la Belgique "fait partie des grosses équipes du tournoi."

"Leur groupe était très serré aussi, ils ont fini tous à quatre points. On se connaît bien, bien évidemment, donc ça fera un gros 8e de finale pour nous, comme pour eux d'ailleurs", a-t-il continué. "On les a suivis sur leurs trois matches et évidemment le dernier contre l'Ukraine. Il y a toujours des individualités, notamment dans le domaine offensif, De Bruyne, Lukaku, Doku, Trossard."

"S'ils finissent 2e c'est qu'ils ont eu aussi certaines difficultés mais potentiellement, ça fait partie des très bonnes équipes qui ont l'ambition d'aller loin"