Thibaut Peyre, le Français aux 230 matchs en Pro League : "Lukaku doit être plus efficace, mais je n'espère pas contre les Bleus"

Ce France - Belgique sera une affiche spéciale pour Thibaut Peyre. Le natif de Martigues, passé par Mouscron, l'Union Saint-Gilloise et Malines, n'oubliera jamais ses années à l'intérieur de nos frontières. Mais lundi, c'est bien les Bleus que le joueur d'Al-Batin supportera.

"Ça me fait plaisir pour la Belgique. Un pays que je porte toujours dans mon cœur." Les mots de Thibaut Peyre à la fin de notre entretien sont authentiques. Le natif de Martigues, passé par Mouscron, l'Union et Malines, n'a pas oublié ses belles années dans notre pays, dans lequel il a disputé 165 matchs de Jupiler Pro League, et 65 de deuxième division.

Aujourd'hui à Al-Batin, en deuxième division saoudienne, le défenseur central français de 31 ans nous a préfacé le huitième de finale de l'Euro. "Ca va être un bon match. La Belgique attend la France, la France attend la Belgique. Un sentiment encore plus présent depuis 2018."

La concrétisation sera la clé de la rencontre

Ce France - Belgique est peut-être, sur papier, le plus beau 1/8e de finale de cet Euro. Une rencontre, cependant, entre deux équipes qui n'ont pas vraiment convaincu lors de la phase de poules. Si les choix de Domenico Tedesco sont critiqués à l'intérieur de nos frontières, ceux de Didier Deschamps le sont aussi chez nos voisins français.

"On lui reproche des choses, mais il sait ce qu'il fait. Parfois, on dit qu'il est trop défensif. Mais depuis dix ans, il réussit toujours ses tournois, si l'on omet le fiasco de 2021 contre la Suisse. Je trouve la France moins inquiétante que la Belgique, parce qu'elle a beaucoup d'occasions. Leur dernier match contre la Pologne, je ne sais pas combien de fois le gardien fait un miracle. Je suis plus optimiste que pour la Belgique, qui est l'une des déceptions du début de tournoi, avec l'Angleterre."

J'espère que Lukaku ne retrouvera pas son efficacité contre la France, mais je souhaite le meilleur à la Belgique"

La clé, pour deux équipes qui se sont créées beaucoup, mais qui n'ont pas marqué énormément (voire pas du tout de plein jeu pour les Bleus), sera donc l'efficacité. "Sans enlever les mérites des gardiens, bien sûr. Mais si les attaquants mettent enfin au fond, ça pourra faire la différence."

"Mbappé doit être plus efficace. Pareil pour Lukaku, un joueur que j'aime beaucoup et dont je suis un grand fan, mais il doit être plus efficace, malgré ses buts refusés. J'espère que ce ne sera pas le cas contre la France, mais je souhaite le meilleur à la Belgique."