Le sélectionneur du Danemark furieux contre l'arbitrage après l'élimination : "C'est ridicule, je n'en peux plus !"

Le Danemark s'est incliné face à l'Allemagne (2-0) ce samedi en 8e de finales et est éliminé de l'Euro.

Sensation lors de l'Euro 2021, le Danemark a cette fois-ci été sorti bien plus tôt dans la compétition. Pourtant, face au pays-hôte, l'Allemagne, les Danois ont réalisé un bon match et pensaient même ouvrir le score.

Mais le VAR a indiqué une position de hors-jeu tout sauf évidente. Quelques instants plus tard, l'Allemagne recevait un penalty pour une faute de main à nouveau signalée par le VAR et prenait les commandes du match.

Le sélectionneur du Danemark, Kasper Hjulmand, était furieux. "Ce match a été décidé par deux décisions du VAR. Pour notre but, cela se joue à un centimètre, j’ai la photo ici, ce n’est pas comme ça qu’on doit utiliser la VAR."

"Et moins d’une minute plus tard, il y a ce pénalty accordé à l’Allemagne. Je n’en peux plus de ces décisions ridicules sur les mains. "

"On ne peut pas demander à nos défenseurs de courir sans utiliser leurs bras quand même. Dans cette situation, il n’y a rien d’anormal, il saute et il se prend le ballon dans le bras. Je parle rarement de l’arbitrage mais là, cela a clairement décidé le cours du match."