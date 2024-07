Le silence radio de Romelu Lukaku, logique ? "Il se fiche de ce que pense le monde extérieur"

Romelu Lukaku n'a pas répondu présent à l'Euro 2024, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et on ne doit pas s'attendre à plus de réponses à l'avenir.

David Steegen est l'homme qui organisait les conférences de presse et les interviews à Anderlecht lorsque Romelu Lukaku venait de percer, et il était réputé pour protéger au mieux les joueurs, sans se préoccuper des complaintes de la presse. Il sait parfaitement comment fonctionne l'attaquant des Diables, très discret durant l'Euro. "C'est très simple", explique Steegen dans Het Nieuwsblad. "Si Romelu ne veut pas parler un moment, il ne le fait tout simplement pas." "À l'époque, lorsqu'il était jeune à Anderlecht, il se laissait guider et répondait plus fréquemment aux demandes, mais maintenant il est le maître de sa propre carrière. Cela peut sembler impoli, mais Romelu n'a pas besoin des médias pour se mettre en avant." Romelu ne répondra pas Pourtant, il aurait pu réagir à beaucoup de choses, car les critiques étaient parfois cinglantes. "Ce que le monde extérieur en pense, ça ne le dérange pas", poursuit Steegen. "Romelu se fixe toujours des objectifs très élevés." "Il a un sens des responsabilités énorme et veut toujours atteindre le plus haut niveau. S'il n'y parvient pas, c'est à lui-même de décider comment il gère cela." Un éventuel transfert a-t-il occupé son esprit, souffrait-il d'un souci physique... ? Personne n'en sait rien. "Que doit-il dire après cet Euro?", demande Steegen. "Je lui déconseillerais même de parler maintenant. L'important est de répondre sur le terrain plus tard. C'est quelque chose que Romelu fait toujours. Laissez-le faire". Le problème, c'est qu'on ignore même si "Big Rom" reviendra un jour sous le maillot des Diables. Les supporters, même durant ce match contre la France où il a tout raté, ont scandé son nom : il ne leur a pas adressé la parole non plus.