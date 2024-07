Pas de Bayern pour Sambi Lokonga : l'ancien d'Anderlecht aurait trouvé une nouvelle porte de sortie

Albert Sambi Lokonga était en grande difficulté depuis un certain temps à Arsenal. L'ancien d'Anderlecht était à la recherche de temps de jeu, qu'il est allé chercher la saison dernière à Luton Town.

Malgré des pépins physiques, il a joué 19 rencontres, marquant 1 but et donnant 3 assists. Une saison encourageante, donc.

Le milieu de terrain et sélectionné chez les Diables Rouges à 1 reprise est à la recherche d'un club pour poursuivre sa relance. Ce ne sera pas à Arsenal.

Cité il y a quelques semaines du côté du Bayern de Munich et de son ancien mentor à Anderlecht Vincent Kompany, Lokonga serait en route vers le FC Séville.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, Arsenal et Séville négocieraient actuellement pour un prêt, avec une possible option d'achat. Lokonga serait intéressé par rejoindre le club andalou.

🚨🔴⚪️ Albert Sambi-Lokonga has accepted Sevilla as next destination. There's total green light from the player now.



Arsenal and Sevilla negotiate final details including buy clause, how to activate it and potentially make it mandatory. pic.twitter.com/HY8f1676SR