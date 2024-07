Les confidences émouvantes sur cet ancien entraîneur d'Anderlecht et du Standard : "Pas de mots pour décrire cette douleur..."

Johan Boskamp a arrêté en tant qu'analyste TV. Sa femme Lydia a participé à écrire un livre sur lui : 'Boskamp. Ma vie'. Car l'ancien footballeur, entraîneur et analyste a vécu plusieurs choses difficiles dans sa vie.

Boskamp a survécu à beaucoup de choses. Son poids a provoqué un moment de peur chez sa femme Lydia. "Il y a une dizaine d'années, il a fait une crise cardiaque sous la douche. Un quart de son coeur est mort à ce moment-là", raconte-t-elle dans Het Belang van Limburg.

"Il m'a regardée dans les yeux et a dit: 'Je suis en train de mourir'. Je ne veux pas revivre ce stress une deuxième fois. Les services de secours l'ont ramené à la conscience, mais quand ils voulaient le mettre sur le brancard dans l'ambulance, il a commencé à protester."

"Il ne voulait pas partir, car il y avait un match de football important à la télé ce soir-là. Les ambulanciers ont alors dû lui promettre qu'il pourrait regarder à l'hôpital."

Il y a un an et demi, il a attrapé un virus respiratoire syncytial à l'hôpital, mais le coup le plus dur était encore à venir. Lorsqu'il a perdu l'un de ses petits-enfants. "La douleur pour laquelle il n'y a pas de mots..."

"Tout le monde ayant des petits-enfants comprendra. Jan refuse toujours d'en parler, même lorsque j'ai perdu peu de temps après mon plus jeune frère de la même manière. Je trouve cela dommage, mais je le respecte. C'est aussi pour cela que nous avons délibérément choisi de ne pas explorer sa douleur dans le livre. Par respect pour Jan et ses enfants."