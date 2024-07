Voici ce qui coince encore dans la prolongation de Thomas Delaney à Anderlecht

Anderlecht continue à miser sur une prolongation du séjour de Thomas Delaney. Le milieu de terrain danois de 32 ans, actuellement sous contrat avec Séville, a indiqué être prêt à réduire son salaire pour rester chez les Mauve et Blanc.

Anderlecht souhaite ne pas reformer l'axe de son équipe et est satisfait de Thomas Delaney, malgré ses nombreuses blessures la saison dernière. Séville, le club qui détient Delaney, demande une somme de deux millions d'euros pour le milieu de terrain.

Ce montant n'est pas insurmontable, mais le salaire de Delaney pose un plus grand défi. Si un accord est trouvé, Delaney pourrait signer un contrat de deux saisons avec Anderlecht, selon Het Laatste Nieuws.

Thomas Delaney n'a pas encore prolongé à Anderlecht

Alors que les négociations avec Delaney sont en cours, il semble de moins en moins probable que le gardien Kasper Schmeichel revienne à Anderlecht. Le gardien danois de 37 ans, qui a connu de grands succès avec Leicester City, est désormais dans le viseur de Wolverhampton.

Un retour en Premier League semble plus attrayant pour Schmeichel, compte tenu de la compétitivité et du profil de ce championnat anglais de haut niveau.

En plus des développements concernant Delaney et Schmeichel, des jeunes talents d'Anderlecht suscitent également de l'intérêt. Le milieu offensif de 19 ans Mario Stroeykens est sur la liste du Napoli. Le potentiel et la croissance de Stroeykens à Anderlecht l'ont placé sur le radar de plusieurs clubs européens.

Outre Delaney, Anderlecht tient particulièrement à conserver Ludwig Augustinsson. Bien qu'il soit toujours sous contrat avec Séville, c'est surtout son salaire qui complique un transfert définitif. Anderlecht estime qu'il doit maintenant montrer qu'il souhaite rester en faisant des concessions.

Alors que le mercato estival bat son plein, il est crucial pour Anderlecht de prendre des décisions stratégiques qui servent les intérêts immédiats et à long terme du club. Les semaines à venir seront déterminantes pour la composition de l'équipe et la préparation de la nouvelle saison, où Anderlecht espère réaliser ses ambitions en championnat.