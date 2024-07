Genk privé de deux pions sélectionnés pour les Jeux Olympiques

Bilal El Khannouss et Zakaria El Ouahdi ont été sélectionnés par le Maroc pour les Jeux olympiques.

Genk a tenu à leur souhaiter bonne chance, mais cela signifie également que le club devra débuter la saison sans ses deux pions.

En effet, la compétition de football de ces JO en France commencera le 24 juillet et la finale aura lieu le 9 août au Parc des Princes. La Jupiler Pro League reprendra, quand à elle, le 26 juillet.

Le Maroc figure dans le groupe B avec l'Argentine, l'Irak et l'Ukraine.

Bilal & Zakaria are both selected for the Équipe du Maroc Olympic Squad.

