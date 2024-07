Parti à l'Antwerp, Jean Kindermans pille Neerpede !

Jean Kindermans, ancien directeur de Neerpede, a pris la tête du centre de formation de l'Antwerp. Et sans surprise, il emmène avec lui de nombreux jeunes du RSC Anderlecht.

On sait que Jean Kindermans était un visage très apprécié des jeunes et de leurs parents à Neerpede. Son départ a été un coup dur pour beaucoup, même si à Anderlecht, on le considérait comme nécessaire pour moderniser le centre de formation du club, qui avait pris un coup de vieux.

L'Antwerp, qui va devoir se refocaliser sur la jeunesse et changer de mode de fonctionnement à court terme en raison de manque de moyens financiers, a flairé le bon coup et a donc été chercher Kindermans. Devenu manager du centre de formation de l'Antwerp, l'ancien anderlechtois a été se servir à Neerpede.

Selon les informations d'Anderlecht-Online, de nombreux jeunes talents bruxellois ont ainsi déjà rejoint le Great Old. Jef Luyckx, Luka Vereecken, Mohamed Waki (U18), Imarane Waki (U12) et Vince Vermeulen (U12) auraient ainsi rejoint le Matricule 1.

Les frères Waki, et notamment le tout jeune Imarane, étaient considérés comme de vrais talents de Neerpede. Leur départ serait un coup dur. Jesper Fredberg, cependant, n'a pas caché que la politique du RSCA concernant les jeunes devait changer, et ces nombreux départs en sont un signe.

Notons que Antoine Beydts (U16) quitte quant à lui le RSCA pour le Standard de Liège, tandis que Adrien Tilano Herron (U18) rejoint l'Union Saint-Gilloise.