Un ancien d'Anderlecht en passe de devenir l'un des meilleurs du monde à son poste, et il l'a encore prouvé

Avant Belgique-Roumanie, nous avons eu l'occasion de discuter avec Brian Riemer. "Après cet Euro, il n'y aura plus de rotation à Brighton. Bart Verbruggen jouera tout!", nous disait-il. Et ça paraît clair...

À Anderlecht, ils étaient convaincus dès le départ que Bart Verbruggen deviendrait un joueur de classe mondiale. Lors de l'Euro, Ronald Koeman l'a choisi comme premier gardien de but et il n'a toujours pas regretté son choix. Contre la Turquie, Verbruggen a réalisé quelques arrêts spectaculaires et importants.

Verbruggen a bien repoussé un coup franc d'Arda Güler en le claquant sur le poteau en seconde mi-temps, mais son arrêt le plus crucial est intervenu dans le temps additionnel. Le gardien de but de 21 ans a réalisé une formidable intervention pour stopper une tête de Semih Kilicsoy. Cela a empêché l'égalisation turque.

"Dès que le deuxième but est tombé en notre faveur, je me disais toujours qu'il y aurait un ou deux moments importants qui allaient arriver", a déclaré Verbruggen à NOS. "Je ne suis pas un expert, mais son dernier arrêt ne semblait pas facile", a déclaré Stefan de Vrij avec le sourire à propos du dernier geste salvateur de son gardien.

"Aujourd'hui, nous avions une demi-douzaine de gardiens de but", a mentionné Verbruggen avec modestie. "Tellement de gars ont tout donné lorsqu'il le fallait. Cela vous donne en tant que gardien de but un sentiment de sécurité, sachant que tout le monde met tout en œuvre pour garder le ballon hors du but."

C'était effectivement une performance d'équipe de la part des Pays-Bas. "Dans les cinq à dix dernières minutes, chaque ballon bloqué ou duel remporté était célébré comme si nous avions marqué un but de plus", conclut Bart Verbruggen.