Un ancien Diable Rouge place la France parmi ses flops de l'Euro : "Ils ne produisent rien"

La France a battu le Portugal et jouera un demi-finale d'Euro ce mardi face à l'Espagne. Une belle performance, alors que le jeu proposé par les Bleus déçoit depuis le début du tournoi.

La France s'est imposée à l'issue des tirs au but face au Portugal. Les hommes de Didier Deschamps, tombeurs de la Belgique en 8e de finales, sont l'une des 4 équipes encore en lice pour le titre final.

Pöurtant, les observateurs sont unanimes : la France ne produit pas un football à la hauteur des attentes. Certains joueurs, comme la star Kylian Mbappé, n'apportent pas satisfaction.

Sur le plateau de RTL Sports, l'ancien Diable Rouge Kevin Mirallas (60 sélections) a listé les tops et les flops de cet Euro à ce stade de la compétition.

"Pour mon top, je vais rester sur l'Espagne. Sortir le pays hôte (l'Allemagne, nda), ce n'est jamais simple. Surtout en prenant un but à la dernière seconde, tout le monde s'est dit que ça allait être compliqué pour l'Espagne, mais ils sont allés chercher la victoire dans les prolongations (...) Je trouve que c'est l'équipe qui produit le plus beau jeu et qui montre le plus d'envie depuis le début de la compétition" commence-t-il.

Mirallas enchaîne ensuite et livre son avis sur la France. "Mon flop, c'est la France. Même s'ils sont qualifiés, ils ne produisent rien. Défensivement, ils sont très costauds, mais offensivement, il n'y a rien qui se passe. C'est une équipe qui est en demi-finale, mais qui produit beaucoup moins. J'aurais préféré voir la Turquie ou la Suisse en demi-finales plutôt que la France."