🎥 "I'm back" : l'un des plus grands talents belges est bien décidé à exploser cette saison

Le voil√† enfin √† l'entra√ģnement ! Rom√©o Lavia est de retour √† Chelsea, et est bien d√©cid√© √† enfin percer.

L'histoire de Roméo Lavia à Chelsea est jusqu'ici celle d'un faux départ. Après une très longue saga de transfert l'été passé, le milieu de terrain belge avait quitté Southampton pour les Blues en fin de mercato contre une somme gargantuesque (62 millions d'euros).

Arrivé hors-forme puisque écarté de la pré-saison de Southampton, Lavia avait ensuite enchaîné les blessures et les rechutes. Bilan : 32 petites minutes de jeu pour Chelsea sur l'ensemble de la saison, soit une saison tout bonnement blanche.

L'arrivée d'Enzo Maresca à la tête des Blues laissait cependant optimiste. L'ancien entraîneur de Leicester City, qui a promu les Foxes en Premier League, a en effet connu Lavia lorsqu'il était le coach de l'équipe réserve de Manchester City, en 2020-2021. Le Belge avait alors été le MVP de la saison des U23 mancuniens.

ūüó£ÔłŹ Romeo Lavia: “Now you can film me, I’m back!” ūüĎÄūüėā pic.twitter.com/HjRT6u9uEP — Ishan Shah (@ishan04shah) July 8, 2024

Out on the grass at Cobham.ūüíô pic.twitter.com/mUxiLGIRDd — Romeo Lavia (@RomeoLavia_45) July 8, 2024

Et désormais, les images de la reprise à Chelsea donnent le sourire. Pour la première fois depuis longtemps, on voit en effet Roméo Lavia avec le sourire à l'entraînement. "Tu peux me filmer cette fois, je suis de retour", lance le Diable Rouge (une cap), visiblement heureux, au caméraman du club.

Sauf mauvaise surprise, Roméo Lavia devrait donc intégrer l'équipe A pour la préparation et, espérons-le, le début de saison en Premier League avec les Blues. Maresca est-il celui qui pourra lancer sa carrière londoniennne ? On l'espère...