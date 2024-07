Les fans d'Anderlecht peuvent se réjouir : le premier transfert de Jesper Fredberg devrait être... Jan Vertonghen !

Jan Vertonghen profite actuellement de ses vacances, mais son entourage est en pourparlers avec Anderlecht. Tout indique que le recordman de sélections, récemment retraité, prolongera d'une année son séjour au Lotto Park.

Jan Vertonghen (37 ans) a l'intention de jouer une année supplémentaire avec le Sporting d'Anderlecht. Les discussions entre Jesper Fredberg, le CEO Sports d'Anderlecht, et les représentants de Jan Vertonghen se déroulent positivement, mais un accord définitif n'a pas encore été conclu.

Vertonghen est actuellement un joueur libre après l'expiration de son contrat fin juin, mais il a encore envie de continuer. Il s'amuse, en effet, dans le vestiaire Mauve et Blanc et espère pouvoir conclure sa carrière sur une note positive.

Jan Vertonghen devrait rejouer une saison avec Anderlecht

Après l'élimination en 1/8e de finale de l'Euro contre la France, Vertonghen a décidé de prendre sa retraite internationale avec les Diables Rouges. Cependant, il est ouvert à prolonger son séjour à Anderlecht malgré son âge et ses problèmes de blessures la saison dernière.

Vertonghen a joué un rôle essentiel dans l'équipe, surtout dans le développement de Zeno Debast, récemment transféré au Sporting Lisbonne. Anderlecht a terminé troisième du défunt exercice et commencera son aventure européenne en barrages de l'Europa League.

La saison à venir s'annonce chargée avec plus de 50 matchs au programme. Vertonghen pourrait profiter des trêves internationales pour se reposer et passer du temps en famille, tout en restant un titulaire du noyau Anderlechtois. Et en accord avec Riemer et Fredberg, il bénéficiera également du repos nécessaire. Son expérience reste aussi d'une valeur inestimable pour Anderlecht, sur et en dehors du terrain.