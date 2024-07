OFFICIEL : le RWDM recrute à nouveau à Lyon

Le RWDM évoluera la saison prochaine en Challenger Pro League. Le club bruxellois vient d'annoncer une nouvelle recrue.

Après une saison 2023-2024 complètement ratée pour son retour en Pro League, le RWDM va devoir se poser les bonnes questions.

Comment garder le cap, malgré la relégation et le départ de plusieurs joueurs ? Comment recruter, et de plus sans dépasser un budget déjà réduit ?

Récemment, le RWDM a annoncé l'arrivée de nombreux éléments. Citons Piotr Parzyszek, Bill Lathouwers ou encore Pjotr Kestens.

Ce mercredi, le RWDM a communiqué concernant l'arrivée d'Achraf Laâziri. Le milieu de terrain de 21 ans est prêté sans option d'achat par l'Olympique lyonnnais.

L'arrière gauche international U23 avec le Maroc était arrivé à Lyon à l'été 2022. Il avait ensuite été prêté à Dunkerque.