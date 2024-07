Anderlecht repousse une offre de Villarreal pour un futur titulaire : les Mauves veulent plus du double !

À la surprise générale, Alexis Flips va recevoir une nouvelle chance sous les ordres de Brian Riemer, au Sporting d'Anderlecht. Vendeurs jusqu'il y a peu, les Mauves veulent désormais conserver leur milieu offensif, malgré l'intérêt étranger.

La saison dernière, Alexis Flips a été prêté par le Sporting d'Anderlecht à Ankaragücü, en Turquie. En championnat, le Français n'a joué que dix matchs sur sa deuxième partie de saison avec le club turc.

De retour à Anderlecht, le milieu offensif de 24 ans est parti en stage au Portugal avec l'équipe première. Et là, surprise. Il impressionne.

Considéré comme un indésirable la saison dernière, Alexis Flips pourrait donc bel et bien recevoir une nouvelle chance cette saison. Brian Riemer aurait fait de lui un titulaire dans le cœur du jeu.

Anderlecht reçoit une offre pour Alexis Flips, mais ne veut plus le vendre

Alors qu'Anderlecht était vendeur jusqu'il y a peu, la donne a donc totalement changé. Malgré l'intérêt étranger, le Sporting ne faiblit pas.

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, les Mauves auraient même refusé une offre de 1.5 million d'euros venue de Villarreal. Le RSCA demande 3.5 millions d'euros, soit ce qui a été déboursé pour le libérer de ses services au Stade de Reims.

D'après la même source, le RC Lens d'un certain Will Still serait toujours très intéressé et surveillerait la situation de près.