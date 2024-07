Pisté par La Gantoise, un joueur part au clash avec son club : "Je pourrais gagner cinq fois plus ! Ça me rend malade !"

Aimé Omgba, milieu de terrain de 21 ans du NAC Breda, était fortement courtisé par La Gantoise. Cependant, son club ne voulait en aucun cas coopérer pour un transfert. Omgba critique vivement la direction du club et estime avoir joué son dernier match si cela dépendait de lui.

Le NAC Breda ne voulait pas accepter une offre de 2,5 millions d'euros, même si Omgba avait reçu l'assurance qu'ils collaboreraient à un transfert. En réponse, le club a activé l'option unilatérale dans son contrat le liant jusqu'en 2026. Désormais, Omgba ne veut plus jouer une minute de plus pour NAC.

Le directeur technique Pierre van Hooijdonk a donné plus d'explications. "Il dit que c'est purement une affaire commerciale", raconte Omgba à De Telegraaf. "Gand s'est intéressé à moi et me suit depuis un certain temps. Ce club joue en Europe et offre des opportunités de progresser vers le top européen."

"Pour mon développement, il est également préférable de jouer dans un si grand club en Belgique plutôt qu'au NAC, où il est dit que nous allons jouer contre la relégation et qu'il est très difficile pour un club promu de se maintenir."

Omgba mentionne qu'avant l'activation de sa clause, il pouvait gagner quinze fois plus à Gand et maintenant même cinq fois plus. "Ma famille et moi en souffrons. Nous avons annulé nos vacances car cette situation nous occupe constamment l'esprit et nous sommes incapables de comprendre comment on me traite. Le comportement de ces personnes chez NAC Breda me rend malade."

NAC pense pouvoir gagner encore plus sur lui l'année prochaine. "Si après la saison à venir, il est impossible de réaliser un transfert, ce n'est pas un problème pour NAC, car ils ont encore vingt joueurs à vendre, mais je n'ai qu'une seule chance. Et c'est une différence significative."