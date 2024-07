Encore raté pour Romelu Lukaku ? Un prétendant va se rabattre sur un champion d'Europe !

Le mercato d'été promet d'être au moins aussi animé que le précédent pour Romelu Lukaku. L'attaquant de 31 ans est cité sur les tablettes de plusieurs clubs, notamment en Italie. Naples semble intéressé, ainsi que l'AC Milan.

Cependant, le club milanais se serait rabattu sur une piste très sérieuse après l'échec dans le dossier Joshua Zirkzee, qui a signé à Manchester United.

Cette piste, c'est celle qui mène à Alvaro Morata. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le Milan AC aurait informé l'Atlético Madrid de son intention de lever la clause libératoire du champion d'Europe, fixée à 13 millions d'euros.

Morata aurait déjà donné son accord pour un contrat de 4 ans. Les derniers détails ainsi que la visite médicale sont attendus prochainement.

Lukaku pourrait également rebondir en Arabie Saoudite...ou même à Anderlecht (Lire ICI).

🚨🔴⚫️ Álvaro Morata to AC Milan, here we go soon! AC Milan, informing Atlético of plan to trigger €13m release clause.



Morata has verbally agreed on four year deal at Milan, leaving Atlético Madrid after difficult time in Spain.



Formal steps and medical to follow this week. pic.twitter.com/l6iv7j596Z