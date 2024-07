Libéré par Charleroi, Jules Van Cleemput pourrait retourner dans un de ses anciens clubs

Jules Van Cleemput arrivait en fin de contrat au Sporting Charleroi, et n'a pas été prolongé. Il pourrait retourner au KV Malines.

Très apprécié à Charleroi, Jules Van Cleemput (27 ans) reste sur deux saisons complètement pourries par les blessures. Prolongé pour un an après une saison à 8 matchs en 2022-2023, Van Cleemput a enchaîné les rechutes et la saison passée, il n'a pas pu jouer beaucoup plus (10 matchs).

Arrivé en fin de contrat, le défenseur n'a cette fois plus été prolongé, et va donc devoir tenter de se relancer ailleurs. Enfin fit, il intéresserait son ancien club : le KV Malines. Selon la Gazet van Antwerpen, Van Cleemput pourrait retrouver les Sang & Or, pour lesquels il a disputé 57 matchs de 2016 à 2020.

Malines n'était pas le seul club intéressé par les services du polyvalent arrière droit, souvent aligné comme défenseur central à Charleroi. En effet, le Beerschot, promu en D1A, aurait également pris ses renseignements.

Jules Van Cleemput a été formé chez les Rats mais avait quitté le club anversois assez jeune pour le Standard, où il a évolué jusqu'en U17.

Pour peu que Van Cleemput retrouve son niveau, le KV Malines ferait une belle affaire, récupérant gratuitement un joueur vendu à l'époque 1 million d'euros au Sporting Charleroi. Mais après deux saisons quasi-blanches, difficile de savoir où l'ex-Zèbre en est...