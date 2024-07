OFFICIEL : Jan Vertonghen prolonge son contrat à Anderlecht !

C'est fait : Jan Vertonghen reste une saison de plus à Anderlecht. Le défenseur de 37 ans a signé une prolongation de contrat d'un an au Lotto Park. Cela a été annoncé en collaboration avec le journal Het Laatste Nieuws.

Le recordman international avec la Belgique, Jan Vertonghen, a signé pour une saison, sans option pour une année supplémentaire.

"Je n'étais clairement pas prêt à dire au revoir à Anderlecht. Je me sens vraiment chez moi ici et je ressens également l'appréciation des supporters et des gens au sein du club," explique Vertonghen à Het Laatste Nieuws.

Le CEO Sports Jesper Fredberg se réjouit également que le capitaine reste à bord pour une année de plus. "Jan a été un élément crucial d'Anderlecht ces deux dernières années. On voit clairement sa passion et sa croyance en notre projet."

"En tant que footballeur, il donne toujours le meilleur de lui-même sur le terrain. En dehors, il est curieux, attentionné et toujours prêt à aider. C'est un vrai gentleman," déclare Fredberg à Het Laatste Nieuws.

Pour Anderlecht et Fredberg, la prolongation de Vertonghen est également un signe de continuité. Il accompagnera les jeunes et aidera de par son grand leadership.

Après ses vacances, Vertonghen reviendra plus tard cette semaine à Neerpede. Il devrait probablement fouler de nouveau le terrain d'entraînement vendredi ou ce week-end pour la première fois.