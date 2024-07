Un Diable s'attendait à jouer plus à l'Euro : "C'est très frustrant"

La Belgique a peiné offensivement à l'Euro. Johan Bakayoko a-t-il été trop peu utilisé ?

Johan Bakayoko sort d'une saison euphorique avec le PSV. L'ailier droit de 21 ans a joué un rôle certain dans le titre de champion de son équipe en marquant 14 buts et en délivrant 10 assists.

Mais cela ne lui a pas permis de se forger une place de titulaire lors de l'Euro : le natif d'Overijse n'est entré que pour la dernière demi-heure face à la Slovaquie et le dernier quart d'heure face à l'Ukraine, il n'a pas quitté le banc face à la France.

Vu les soucis offensifs des Diables, certains observateurs s'étonnent que Domenico Tedesco n'ait pas plus souvent fait appel à un joueur en pleine confiance.

Bakayoko veut gagner en importance chez les Diables

Des interrogations que le principal intéressé semble partager : "Je n'ai pas joué autant que j'aurais voulu en termes de minutes. C'est très frustrant, d'autant plus que sur le banc, je sentais que je pouvais vraiment apporter quelque chose à l'équipe sur le terrain" déclare-t-il à Voetbal International.

Mais Bakayoko préfère retenir le positif à l'issue de son premier grand tournoi en sélection : "Ca a été une belle expérience. Tout est parfait et vous jouez avec et contre les meilleurs joueurs. L'implication de tout le monde en Belgique était formidable, c'était spécial à vivre, tout le monde nous a suivis. J'ai vu des images des Pays-Bas et je me suis rendu compte que c'était la même chose ici".