La RSCA Futures inflige un score de tennis à une Ligue 2 en match amical !

Moins de vingt-quatre heures après le succès de l'équipe première contre Wolfsburg, le RSCA Futures a déroulé face à Amiens, en match amical.

Ce samedi soir, le Sporting d'Anderlecht disputait et remportait son match de gala contre Wolfsburg, 2-1.

Moins de vingt-quatre heures plus tard, c'est le RSCA Futures qui jouait une nouvelle rencontre de préparation, contre Amiens, pensionnaire de Ligue 2.

Le onze de base contre @AmiensSC:



35. Schlieck

8. Flips

22. Patris

83. Degreef

61. Arnstad

68. Monticelli

73. Lapage

74. De Cat

78. Tajaouart

80. De Corte

90. Ure



Volg live mee vanaf 11u00 op https://t.co/k6gi1DNmCW 📺🟣⚪ pic.twitter.com/ngMGNHPAXq — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 21, 2024

Et les espoirs d'Anderlecht, accompagnés d'Alexis Flips et Louis Patris, ont déroulé et infligé un score de tennis aux français : 6-2 !

Trois buts de Robbie Ure, qui vient de prolonger son contrat et que l'on devrait voir frapper à la porte de l'équipe première, un doublé de Kristian Arnstad et un but d'Alexis Flips, les jeunes Mauves se sont fait plaisir.