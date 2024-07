Nicky Hayen ne cache pas son inquiétude après la défaite du Club : "Si on refait ça dans une semaine..."

Après des victoires contre l'AEK Athènes et Norwich, le Club de Bruges semblait prêt pour le nouvel exercice. Cependant, les Blauw & Zwart ont perdu leur premier match officiel de la saison 2024-2025.

Contre Norwich et l'AEK, la victoire du Club n'a pas été facile, mais a été obtenue à chaque fois avec trois buts d'écart. Toutefois, trouver le chemin du but était plus difficile contre une Union robuste, surtout en première mi-temps. "C'était un match 60/30", a déclaré l'entraîneur du Club, Nicky Hayen, en conférence de presse.

"Nous n'étions tout simplement pas au rendez-vous lors des 60 premières minutes. Ce n'est qu'après le 0-2 que nous avons montré le vrai visage du Club avec un jeu rapide, de la profondeur, la création d'occasions... Nous ne devons pas attendre une heure pour cela", a-t-il souligné sévèrement.

Nicky Hayen préoccupé par la première heure du Club de Bruges

"Cette première heure dans son ensemble était insuffisante", a poursuivi Hayen. "Le pressing était trop faible, le rythme trop lent, nous n'étions pas dynamiques en possession de balle, trop statiques. Cette première heure me préoccupe vraiment. Si nous répétons ça la semaine prochaine contre le KV Malines lors du premier match de championnat, nous aurons des problèmes", a déclaré Hayen.

Et cela, quelques semaines seulement après cette fantastique série en Play-Offs qui a permis au Club de remporter le titre d'une position presque désespérée. "Nous l'avons revu lors de la dernière demi-heure. Si nous pouvons continuer à le montrer, mes inquiétudes s'estomperont."

Le Club ferait mieux d'être prêt dès le début du championnat. Après le premier match à domicile contre le KV Malines, ils se rendront à Sclessin. Ensuite, ils iront à Genk avant de recevoir l'Antwerp. Pas si évident pour commencer la saison.