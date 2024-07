La Gantoise va recruter un joueur anciennement ciblé...par Anderlecht !

La Gantoise est encore à la recherche de transferts dans ce mercato. Les Buffalos sont proches de recruter un nouveau joueur.

La Gantoise vise à reconstruire son effectif après une saison 2023-2024 assez décevante, marquée notamment par plusieurs départs lors du mercato hivernal. Cela fait plusieurs semaines que le club gantois vise Aimé Omgba, milieu offensif de 21 ans évoluant au NAC Breda.

La Gantoise avait proposé une offre de 2,5 millions d'euros. Mais le NAC a décidé de refuser le transfert et même d'activer une option unilatérale dans son contrat, les liant jusqu'en 2026.

Omgba s'était alors plaint de ce traitement dans les colonnes de la presse néerlandaise, déclarant notamment que cela le faisait souffrir lui et sa famille et qu'il pouvait gagner bien plus en Belgique (Lire ICI).

Il envisageait même une action en justice. Comme l'explique le Nieuwsblad, Omgba va finalement signer à La Gantoise. Ses déclarations ont fait changer l'avis du NAC Breda.

Les discussions se sont accélérées ce week-end, les deux clubs sont parvenus à un accord verbal ce lundi. La Gantoise va débourser 2,8 millions d'euros. Un bonus de 300 000 euros est évoqué, ainsi que 10% de revente sur le prochain transfert. L'hiver dernier, Omgba avait été cité au RSC Anderlecht.