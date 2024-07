Le Cercle en trouble-fête du championnat, épisode 2 ? "Bien de résister à une telle équipe pendant 120 minutes"

Le Cercle a perdu d'un petit but contre Feyenoord, en match amical. Selon Miron Muslic, les Groen & Zwart sont prêts pour accomplir de grandes choses, cette saison.

Le Cercle de Bruges s'est incliné sur le plus petit écart contre Feyenoord, samedi en match amical (1-0). Menés au score après quatre minutes seulement, les Groen & Zwart ont eu les occasions pour revenir dans la partie, mais ont oublié le dernier geste.

Le club brugeois semble prêt pour une saison qui sera colorée de football européen. Jeudi, déjà, le Cercle jouera la manche aller de son deuxième tour préliminaire d'Europa League contre les Écossais de Kilmarnock.

"N'oubliez pas que nous venons de jouer contre une équipe de haut niveau. Nous leur avons offert de la résistance et avons créé cinq ou six grosses occasions. Nous devons encore nous récompenser un petit peu plus, c'est un point de travail pour les semaines à venir."

Le début de saison du Cercle sera déjà très important

"Le résultat n'était pas important. Ce que je regarde, c'est que mon équipe a fait jeu égal et a gardé une excellente structure. Offensivement, nous avons pu utiliser notre pressing pendant 120 minutes et défensivement, nous étions bien en place."

Dimanche soir, c'est à Westerlo que le Cercle lancera son championnat. "Nous sommes prêts. Je suis heureux d'avoir pu jouer 120 minutes contre Feyenoord et que des joueurs comme Lawrence Agyekum, Bruninho et même Erick Nunes aient pu obtenir des minutes après sept mois difficiles. Il est clair que nous ne pourrons pas faire la saison avec douze ou treize joueurs de base. Il en faudra quinze ou seize" réalise Miron Muslic.