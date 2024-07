Le brassard de capitaine et les ambitions du Standard : Aiden O'Neill se livre avant la reprise

Aiden O'Neill est de retour de blessure, dans un nouveau rôle et avec un nouveau statut : celui de capitaine du Standard. Rien n'est encore officiel, mais l'Australien est prêt à assumer le brassard, et est ambitieux.

Aiden O'Neill (26 ans) a manqué la fin de saison du Standard, et arrive peut-être dans cette saison 2024-2025 la tête plus légère que d'autres : il a vécu les événements traumatiques des Playoffs 2 et la révolte des supporters d'un peu plus loin, focalisé qu'il était sur son retour en forme.

Cela ne l'empêche pas d'être dévoué à la cause Rouche, plus que jamais, maintenant qu'il est revenu sur les terrains et semble en pleine forme physique. "Ma cheville va mieux. La revalidation s'est très bien passée, j'ai eu 5 semaines de préparation et deux matchs, avec encore 65-70 minutes aujourd'hui", se réjouissait O'Neill à notre micro après le partage contre Norwich City (1-1).

"Je serai tout à fait prêt pour la reprise", affirme l'Australien, qui pourrait bien fêter ce prompt rétablissement par un nouveau rôle. Dans cette préparation, Ivan Leko en a en effet fait son capitaine, et cela devrait également être le cas ce dimanche, à Genk, pour la première journée de la saison.

O'Neill, pilier du Standard de Leko ?

"Je ne suis pas certain d'être capitaine, rien n'a encore été décidé", relativise Aiden O'Neill avec modestie. "Être le capitaine d'un aussi grand club que le Standard n'est pas quelque chose que je prends à la légère. Mais oui, le coach a été très clair : il me voit comme un capitaine potentiel", reconnaît celui qui a disputé 25 matchs la saison passée et a gagné ses galons aux yeux du public, si pas comme un meneur de jeu génial, au moins comme un porteur d'eau fiable.

© photonews

Et au sein du vestiaire, Aiden O'Neill est également très apprécié "Je ne changerai pas mon attitude si je deviens capitaine. Je mènerai mes équipiers par l'exemple et je donnerai tout pour le club. On peut dire que je suis un leader sur et en-dehors du terrain", concède le Socceroo.

Il devra le faire depuis un rôle un peu plus bas sur le terrain, en n°6, comme c'était le cas contre Norwich City. "C'est vrai qu'à ce poste, je vois un peu moins de ballon", sourit-il. "Défensivement, je nous trouve assez solides, même s'il y a encore du travail, bien sûr. Offensivement, on sait qu'il faudra peut-être marquer plus pour gagner des matchs. Mais je suis confiant, je crois en cette équipe", clame O'Neill.

Une confiance qui peut paraître surprenante, voire déplacée après la saison catastrophique du Standard et compte tenu, surtout, de la situation du club. "Vous pouvez penser ce que vous voulez de cette équipe. Nous, nous y croyons. Nous voulons gagner chaque match. Ce sera une nouvelle saison, un nouveau style de jeu", promet le probable futur capitaine liégeois.

"La saison passée était très difficile, mais nous avons traversé ça, et cette saison à venir, nous l'aborderons avec confiance. Ce à quoi vous pouvez vous attendre, c'est que nous nous battrons sur chaque ballon, nous allons tout donner sur le terrain. Ce sera ça, l'identité de cette équipe", conclut un Aiden O'Neill qui pourrait bien fournir aux supporters des raisons d'attendre le début de la saison.